Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Diebstahl aus Wohnhaus gesucht

Landkreis Osterholz (ots)

Hambergen. Bislang unbekannte Täter gelangten nach ersten Erkenntnissen am Freitag zwischen kurz vor 14:00 Uhr und dem späten Nachmittag in ein Wohnhaus im Hornacker und stahlen unter anderem Schmuck und Bargeld. Wie die Diebe in das Wohnhaus gelangten wird noch ermittelt. Anschließend flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

