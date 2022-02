Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Scheibe an Eingangstür beschädigt ++ Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall ++

Landkreis Osterholz (ots)

Scheibe an Eingangstür beschädigt

Lilienthal. Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Donnerstagabend und Montagnachmittag die Glasscheibe einer Eingangstür zu einem Mehrparteienhaus in der Edisonstraße. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter. Der Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Mögliche Zeugen, die Auffälligkeiten beobachtet haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Holste. Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung der Oldendorfer Landstraße verletzen sich ersten Informationen zufolge drei Personen am Dienstagvormittag leicht und wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht.

Eine 23-jährige Fahrerin eines VW war den Erkenntnissen zufolge in der Straße "Im Dorfe" unterwegs und fuhr mit einer Insassin in Richtung Vollersode über die Kreuzung zur Oldendorfer Landstraße. Dabei hatte sie scheinbar übersehen, dass ein 44-Jähriger in einem VW gerade auf der Oldendorfer Landstraße in Richtung Wellen fuhr und bevorrechtigt war, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch die Freiwillige Feuerwehr Hellingst war vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell