Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 13.09.2021

Peine (ots)

Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Am 13.09.2021 gegen 00:30 Uhr verursachte ein 52-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall in der Straße zur Hofweide in Schwicheldt. Er touchierte mit seinem Ford zunächst ein geparktes Auto und beschädigte kurz danach eine Grundstücksmauer. Die eintreffenden Beamten der Polizei in Peine stellten dann schnell fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Der anschließende Alkoholtest ergab einen Wert von 2,74 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

