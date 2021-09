Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 13. September 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Sonntag, 12.09.2021, gegen 20:45 Uhr

Am Sonntagabend ereignete sich zwischen Klein Schöppenstedt und Sickte ein Verkehrsunfall, an dem zwei Radfahrer beteiligt waren. Demnach befuhren eine 56-jährige Frau und ihr 59-jähriger Ehemann hintereinander den dortigen Radweg. Vermutlich aus Unachtsamkeit streifte der 59-Jährige mit seinem Vorderrad das Hinterrad der vor ihm fahrenden 56-Jährigen. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei schwer. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wendessen: Einbruch

Samstag, 11.09.2021, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 12.09.2021, 08:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter die Eingangstür zum Grillhaus des Sportvereines SV Wendessen, Leipziger Allee, auf. Ob aus der Hütte etwas entwendet worden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Schaden an der Tür beträgt rund 100 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen: Unfallflucht, Hinweise gesucht

Sonntag, 12.09.2021, gegen 13:15 Uhr

Die Polizei Cremlingen sucht Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 13:15 Uhr am Kreisel Bundesstraße 1 / Landesstraße 635 / Kreisstraße 631 ereignet hat. Demnach befuhren zwei Fahrzeuge hintereinander den Kreisel und beabsichtigten offenbar an einer Ausfahrt der Bundesstraße 1 weiter zu folgen. Hier habe dann der bislang unbekannte vorausfahrende Fahrzeugführer sein Fahrzeug plötzlich abgebremst, so dass es zum Auffahrunfall gekommen sei. Im Anschluss habe der Unbekannte seine Fahrt fortgesetzt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen PKW gehandelt haben. Hinweise: 05306 / 932230

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell