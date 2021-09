Polizei Salzgitter

POL-SZ: Großangelegte Kontrollmaßnahmen in Stadt und Landkreis Peine

Peine (ots)

Am späten Abend des 10.09.2021 fand in Stadt und Landkreis Peine eine großangelegte Kontrollmaßnahme statt. Dabei handelte es sich vorrangig um eine Verbundkontrolle verschiedener Behörden. Die Polizei bot dabei mit starken, teils spezialisierten Einsatzkräften den Rahmen, um gezielte und konsequente Kontrollen durchführen zu können. Zentral koordiniert und schlagartig wurden dabei zunächst mehrere Objekte in der Peiner Südstadt von Polizeibeamten betreten, hierbei war auch eine große Anzahl an Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei Niedersachsen involviert. Im zweiten Schritt sind in der Folge auch mehrere Betriebe im Landkreis Peine aufgesucht und einer eingehenden Kontrolle unterzogen worden. Als Maßnahme einer Sicherheitspartnerschaft zwischen Polizei, Stadt und Landkreis Peine konnten so Überprüfungen umgesetzt werden, an denen ebenfalls der Zoll, die Feuerwehr, das Gewerbeaufsichtsamt, das Bauordnungs- und Gewerbeamt der Stadt Peine sowie das Jugend- und Veterinäramt beteiligt waren. Auf diese Weise konnten die teilnehmenden Akteure eine Vielzahl einzuhaltender Vorschriften kontrollieren, Verstöße ahnden und eine ganzheitliche Bestandsaufnahme durchführen. Die heutige Aktion hatte als Zielrichtung primär "Shisha-Bars" bei denen sich Überprüfungen in anderem Rahmen häufig genug schwierig gestalten. Die Erfahrungen zeigen, dass insbesondere der Betrieb dieser Bars nur dann ohne Gefahren für Gäste und Besucher erfolgen kann, wenn eine regelmäßige Überwachung stattfindet. Insgesamt konnten neun Objekte überprüft werden, wobei zahlreiche Verstöße festgestellt werden konnten. Unter anderem Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem Waffengesetz, Steuerverstöße, Verstöße gegen Jugendschutz- und Coronaauflagen sowie nach dem Betäubungsmittelgesetz

Gleichzeitig konnten im Zuge der Großkontrollen an drei Objekten Durchsuchungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft vollstreckt werden.

