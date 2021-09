Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 10.09.-11.09.2021, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Diebstahl

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Klesmerplatz Zeit: Freitag, 10.09.21, 10.00 Uhr - 10.30 Uhr Hergang: Unbekannter Täter entwendete, vom gesichert vor der Sparkasse abgestellten E-Bike des 89 Jahre alten Geschädigten, eine schwarze Satteltasche mit Inhalt. In der Satteltasche befanden sich ein Zusatzakku, ein Regenschirm und ein Reparaturset. Es entstand ein Schaden von 470.- EUR. Hinweise an das PK Salzgitter-Bad unter Telefon 05341/825-0.

Versuchter Trickdiebstahl

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Wilhelm-Busch-Weg Zeit: Freitag, 10.09.21, 12.05 Uhr - 12.15 Uhr Hergang: Bei der Polizei Salzgitter-Bad meldete sich telefonisch ein 89 Jahre alter Mann und teilte mit, dass sich gerade bei einer 85 Jahre alten Nachbarin mindestens ein fremder Mann in der Wohnung befinden würde, der wegen eines angeblichen Wasserschadens erschienen sei. Der Mann habe von einem Wasserschaden in der Nachbarschaft gesprochen und bei der Frau alle Wasserhähne zum Test aufgedreht. Es bestehe der Verdacht eines Trickdiebstahls. Die umgehend eingesetzte Fustw-Besatzung konnte vor Ort nur noch die Frau in ihrer Wohnung antreffen. Sie hatte den Täter unter einem Vorwand zum Verlassen der Wohnung aufgefordert, so dass es zu keinem Diebstahl gekommen war. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich um zwei männliche Täter gehandelt haben muss. Ein Täter kann beschrieben werden: 35-40 Jahre, 185 cm, schwarze Haare, Arbeitsbekleidung: schwarze Jeanshose / graue Jacke, gelb im Schulterbereich abgesetzt. Hinweise auf verdächtige Personen, bzw. auf einen genutzten Pkw, an das PK Salzgitter-Bad, Tel. 05341/825-0.

Körperverletzung

Ort: 38259 Salzgitter, Kniestedter Str. Zeit: Freitag, 10.09.2021, 23.20 Uhr Hergang: Zwischen einer 46 Jahre alten Frau und einem 29 Jahre alten Mann kam es in einer Gaststätte zu einer Auseinandersetzung. Die alkoholisierte Frau schlug den Mann ohne Vorwarnung gegen den Kopf, so dass dieser von einem Stuhl fiel und sich eine Kopfplatzwunde zuzog. Der ebenfalls alkoholisierte Mann wurde durch eine RTW-Besatzung versorgt. Die Täterin konnte sich vor dem Eintreffen der Polizei aus der Gaststätte entfernen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell