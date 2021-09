Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 10. September 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Bad: Unfallflucht, Zeugen gesucht

Mittwoch, 08.09.2021, gegen 20:00 Uhr

Am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen einen in Salzgitter Bad, Wallstraße, "Zentralparkplatz", zum Parken abgestellten roten VW Golf und beschädigte diesen am Fahrzeugheck. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Geländewagen oder um einen Pick-up gehandelt haben. Hinweise: 05341 / 8250

Salzgitter Thiede: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Donnerstag, 09.09.2021, gegen 20:10 Uhr

Am Donnerstagabend ereignete sich in Salzgitter Thiede in der Straße Lange Hecke ein Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden ist. Nach ersten Ermittlungen der Polizei beabsichtigte ein 34-jähriger Autofahrer nach links abzubiegen und übersah hierbei vermutlich aus Unachtsamkeit den entgegenkommenden, bevorrechtigten Radfahrer. Durch die Kollision mit dem Auto wurde er auf die Motorhaube aufgeladen, stürzte im Anschluss zu Boden und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und am Auto entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell