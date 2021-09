Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 9. September 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Bad: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Mittwoch, 08.09.2021, gegen 11:00 Uhr

Am Mittwochvormittag kam es in Salzgitter Bad, Bohlweg / Ecke Kaiserstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 13-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden ist. Demnach touchierte ein 76-jähriger Autofahrer beim Abbiegen mit seinem Auto das Fahrrad der Radfahrerin. Durch die leichte Kollision kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Salzgitter Bad: Diebstahl

Dienstag, 07.09.2021, bis Mittwoch, 08.09.2021

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten bislang unbekannte Täter offenbar ein in der Straße Hasenspring abgestelltes Mofa zu entwenden. Letztendlich wurde das Mofa erheblich beschädigt wenige Meter vom Abstellort in einem Gebüsch liegend aufgefunden. Der Schaden wird auf zirka 1400 Euro geschätzt. Ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Kleinkraftrad, welches gesichert in der Adolf-Kolping-Straße abgestellt war, entwendet. Hier wurde das Kleinkraftrad offenbar in Betrieb genommen und auch nahe des eigentlichen Abstellortes wieder aufgefunden. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 100 Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 8250.

