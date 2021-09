Polizei Salzgitter

POL-SZ: Zeugenaufruf der Polizei Peine

Peine (ots)

- Zeugen gesucht -

In der Nacht von Montag auf Dienstag , 06.-07.09. 21, 20:00 - 05:00 Uhr, wurde in der Peiner Südstadt in der Gleiwitzer Straße ein Toyota mit dem Kennzeichen PE-S 47 entwendet. Die bisher unbekannten Täter sind wahrscheinlich nachts zu dem vor dem Haus geparkten SUV gegangen und haben es entwendet, zusammen mit Mittätern.

Daher folgende Fragen bzw Bitten:

-Wer hat im Bereich der Peiner Südstadt im Bereich der Gleiwitzer Straße oder im Bereich der Straßen in der Umgebung, z.B. Braunschweiger Straße, verdächtige Beobachtungen gemacht, z.B. sonst dort nicht geparkte PKW oder scheinbar ziellos herumgehende Personen?

-Die Täter könnten im Bereich des LIDL-Marktes oder der Apotheke an der Braunschweiger Straße geparkt haben.

-Wer hat sonst ggf. Beobachtungen im Tatortnahbereich gemacht, z.B. dass der Hund angeschlagen hat, Bewegungsmelder angingen?

-Wer hat Videoüberwachungsanlagen, auf denen in der Tatnacht verdächtige Personen erkennbar sind?

-Wem ist der gesuchte PKW in der Tatnacht aufgefallen?

Meldungen bitte an die Polizei Peine, Tel.: 05171/999-0 oder per Mail an die Poststelle der Polizei Peine: poststelle@pk-peine.polizei.niedersachsen.de mit dem Betreff "Zeugenaufruf zum KFZ-Diebstahl" oder über die Onlinewache der Polizei Niedersachsen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell