Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Scheiben an drei Fahrzeugen eingeworfen

Ludwigshafen (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 02. auf den 03.06.2021 schlugen oder warfen Unbekannte in der in der Saarlautererstraße an einem Auto und an einem Lkw jeweils eine Scheibe ein. Aus dem Lkw wurde zudem noch ein Navigationsgerät entwendet.

In der Saarburger Straße meldeten Zeugen am 04.06.2021, gegen 00:30 Uhr, ein Auto mit beschädigter Scheibe. Aus dem Auto wurde nichts entwendet. Ob ein Zusammenhang besteht, ist derzeit noch unklar.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.750,- Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell