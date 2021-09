Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 11. September 2021

Wolfenbüttel (ots)

Einbruchdiebstahl, Hedeper, dortiger Landhandel, Nacht auf Freitag/10.09.2021

Bislang unbekannte Täterschaft drang in eine Lagerhalle ein; zuvor wurde auf eine Alarmanlage eingewirkt. Entwendet wurde offensichtlich zielgerichtet eine größere Menge Pflanzenschutzmittel.

.................................................................

Trunkenheit im Straßenverkehr, Wolfenbüttel, Leiferder Weg, Freitag/10.09.2021/18:00 Uhr

Ein 69jähriger Braunschweiger wurde mit seinem Kleintransporter angehalten und kontrolliert. Es konnte eine Beeinflussung durch Alkohol (AAK: 1,15 Promille) festgestellt werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen; sein Führerschein sichergestellt.

.................................................................

Verkehrsunfall, Wolfenbüttel (Halchter), Harzburger Straße, Freitag/10.09.2021/14:45 Uhr

Eine 51jährige Wolfenbüttelerin beabsichtigte, von einem Grundstück nach rechts auf die Harzburger Str. in Rtg. Halchtersche Str. einzufahren. Dabei übersah sie eine von rechts kommende 33jährige wolfenbütteler Radfahrerin, welche den Radweg an der Harzburger Str. in entgegengesetzter Richtung in Rtg. Ohrum befuhr. Die Radfahrerin bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stieß mit dem Unterleib gegen ihren Fahrradlenker und verletzte sich leicht.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell