Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Vandalismus - jugendliche Täter gefasst

Bad Pyrmont (ots)

Die Polizei ermittelt aktuell wegen diverser Taten von Vandalismus zum Nachteil der Eigentümer/innen geschlossener Hotels/Pensionen in der Schloßstraße. In den letzten Wochen kam es zu mindestens 10 Vorfällen, bei denen eine oder mehrere Personen in die aktuell ungenutzten Gebäude eingedrungen sind und vorgefundene Möbel oder Einrichtungsgegenstände mutwillig zerstörten. Am Samstag, 15.05.21, meldete ein Zeuge in den frühen Abendstunden, dass sich erneut mehrere Personen in einem ungenutzten Gebäude aufhalten würden. Das betroffene Objekt wurde sofort von einer Funkstreifenbesatzung umstellt und es wurden Jugendliche angesprochen, die Flaschen von einem Balkon warfen. Da die Jugendlichen nicht freiwillig herauskamen, wurden weitere Unterstützungskräfte für eine Durchsuchung des weitläufigen Gebäudes angefordert. Während der Wartezeit versuchten die Jugendlichen aus einem Nebeneingang des Hauses zu flüchten, konnten aber durch die Polizei gestellt werden. Es handelte sich um drei 15, 16 und 17 Jahre alte Jugendliche aus Bad Pyrmont, die teilweise schon einschlägig wegen Sachbeschädigungen in Erscheinung getreten sind. Bei der Nachschau in dem ehemaligen Hotel wurde festgestellt, dass in einer Küche Salzsäure verschüttet wurde, die bereits zu Beschädigungen an der Einrichtung führte. In weiteren Räumen wurden alle Möbel durchwühlt, Bilder an der Wand beschädigt, Lampen aus den Decken gerissen und mehrere Feuerlöscher wurden in den Räumen entleert. Die verschüttete Säure, vermutlich mehrere Liter, musste durch die Feuerwehr neutralisiert werden. Die genaue Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Nach der Tatortaufnahme wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Strafanzeige wird gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell