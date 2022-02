Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach kuriosem Diebstahl gesucht ++ Kellerräume aufgebrochen ++ Zwei Pkw prallen aufeinander ++

Bild-Infos

Download

Landkreis Osterholz (ots)

Zeugen nach kuriosem Diebstahl gesucht

Worpswede. Bislang unbekannte Täter stahlen zwischen Samstagmittag und Montagvormittag einen blau-weißen Leitzylinder von einem Leitpfosten an einem Fußgängerüberweg in der Findorffstraße. Der blau-weiße Zylinder war an dem Leitpfosten angebracht, um die Erkennbarkeit des Fußgängerüberweges zu verbessern und die Sicherheit zu erhöhen. Die Diebe entkamen unerkannt mit der Beute im dreistelligen Wert. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise auf die Täter oder verdächtige Umstände in der Umgebung gebeten.

( ++ Ein Foto eines solchen Zylinders befindet sich in der digitalen Pressemappe der PI Verden/Osterholz ++)

Kellerräume aufgebrochen

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter machten sich zwischen Donnerstagvormittag und Montagmorgen an mehreren Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Hohetorstraße zu schaffen und flüchtete anschließend unerkannt. Ob etwas gestohlen wurde, wird noch genau geprüft. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder verdächtigen Beobachtungen machen können, werden unter 04791/3070 um Hinweise gebeten.

Zwei Pkw prallen aufeinander

Lilienthal. Am späten Montagnachmittag übersah eine 38-jährige Fahrerin eines Mercedes in der Straße Niederende ersten Informationen zufolge eine rotzeigende Ampel an der Kreuzung zur Kreisstraße 9, sodass sie mit dem Audi eines 36-Jährigen zusammenprallte. Der 36-Jährige wollte demnach gerade in nach links auf die Straße Niederende fahren. Beide Beteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 13.000 Euro an beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell