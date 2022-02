Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Versammlungen im Landkreis Osterholz

Landkreis Osterholz (ots)

Am Montagabend begleitete die Polizei zwischen 18 und 20 Uhr mehrere Demonstrationen im Landkreis Osterholz. In einigen Fällen hatten die Teilnehmenden die Versammlungen im Vorfeld nicht bei den zuständigen Versammlungsbehörden angezeigt. Die Polizei war dennoch auf die Versammlungslagen vorbereitet und entsprechend mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Insgesamt versammelten sich rund 300 Menschen in den Ortschaften Grasberg, Lilienthal, Ritterhude, Schwanewede, Worpswede und Hambergen. Hierunter waren sowohl Demonstrationen gegen die geltenden Corona-Maßnahmen als auch Versammlungen gegen die Montagsdemonstrationen festzustellen. Ab circa 18 Uhr begannen die ersten Versammlungen, diese dauerten bis etwa 20 Uhr an. Die Polizei hat in allen Fällen vor Ort verkündet, dass es sich dabei um Versammlungen handelt und Auflagen wie das Tragen einer FFP2-Maske erteilt.

In Ritterhude demonstrierten rund 70 Menschen im Ortskern gegen die Corona-Maßnahmen. Zuvor war diese Versammlung nicht angezeigt worden. Zeitgleich hielten rund 75 Menschen eine zuvor angezeigte Versammlung gegen die Montagsdemonstration ab. Nachdem sich die Versammlung der Gegner der Montagsdemonstration selbstständig auflöste, liefen diese Personen teilweise in Kleingruppen durch den Ort, trafen letztlich jedoch wieder auf die Gegner der Corona-Maßnahmen und zeigten diesen gegenüber ein aggressives Verhalten. Die Polizei verhinderte ein direktes Aufeinandertreffen der zwei Gruppen. Letztlich erteilte die Polizei den Verursachern der Aggressionen einen Platzverweis, dem sie nachkamen. Etwaige Verfahren mussten nicht eingeleitet werden.

Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und gegen die Montagsdemonstrationen fanden auch in Worpswede statt. Rund 50 Menschen zogen entlang der Bergstraße und protestierten gegen die geltenden Maßnahmen. 20 Personen demonstrierten zeitgleich gegen die Montagsversammlung. Besondere Vorkommnisse stellte die Polizei nicht fest.

In Schwanewede waren rund 30 Personen als Aufzug gegen die geltenden Corona-Maßnahmen im Ortskern unterwegs. Hier gab es keine besonderen Vorkommnisse.

Zwölf Menschen waren als Aufzug im Ortskern von Hambergen unterwegs und demonstrierten ebenfalls gegen die Corona-Regeln. Hier gab es keine besonderen Vorkommnisse.

Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und gegen die Montagsdemonstrationen fanden auch in Lilienthal statt. Rund 20 Menschen zogen entlang der Hauptstraße und versammelten sich gegen die geltenden Maßnahmen. 20 Personen demonstrierten zeitgleich gegen die Montagsversammlung. Besondere Vorkommnisse stellte die Polizei nicht fest.

Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und gegen die Montagsdemonstrationen fanden auch in Grasberg statt. 24 Menschen versammelten sich gegen die geltenden Maßnahmen. Zwölf Personen demonstrierten zeitgleich gegen die Montagsversammlung. Besondere Vorkommnisse stellte die Polizei nicht fest.

