Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Korrekturmeldung: Verkehrsunfall auf der B74 am Freitag

Landkreis Osterholz (ots)

Die Pressemitteilung "Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person" vom 29.01.2022 war nicht korrekt und muss korrigiert werden.

Der Unfall ereignete sich demnach wie folgt:

Ritterhude. Am Freitagmittag kam es in Ritterhude auf der Stader Landstraße (B74) in Höhe der Ulmenstraße zu einem Auffahrunfall. Ein/-e unbekannte/-r Fahrer/-in eines hellen Mercedes war in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs und musste verkehrsbedingt halten. Eine 22-jährige Fahrerin eines Renault Twingo hatte dies scheinbar übersehen und fuhr den Informationen zufolge auf den Mercedes vor ihr auf. Die 22-Jährige zog sich den Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Der/Die Fahrer/-in des Mercedes schaltete demnach das Warnblinklicht ein und flüchtete aus unbekannten Gründen von der Unfallstelle. Die Polizei Osterholz sucht unter 04791/3070 nun Zeugen, die Hinweise auf einen hellen, beschädigten Mercedes oder den/die Fahrer/-in geben können.

