Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Aus dem Verkehr gezogen ++ Verkehrsunfall mit Folgen ++

Landkreis Verden (ots)

Aus dem Verkehr gezogen

Oyten. Eine 33-Jährige musste ihre Fahrt mit einem Ford am Sonntagabend in der Lindenstraße beenden. Beamte/-innen der Polizei Achim stellten bei einer Verkehrskontrolle fest, dass die Frau ohne gültige Fahrerlaubnis und scheinbar unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen hatte. Vortests hatten den Verdacht eines Drogeneinflusses ergeben, sodass der Frau eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen gegen die Frau wurden aufgenommen.

Verkehrsunfall mit Folgen

Dörverden. Eine 25-jährige Fahrerin eines Ford prallte nach ersten Informationen am Sonntagabend mit einem VW eines 44-Jährigen in der Diensthooper Straße, Ecke Bahnhofstraße aufeinander. Die 25-Jährige war demnach auf der Diensthooper Straße unterwegs und hatte den VW des 44-Jährigen an der Kreuzung zur Bahnhofstraße offenbar übersehen, als dieser gerade in Richtung Bahnhof gefahren war.

Der Ford prallte gegen eine Ampelanlage und musste anschließend abgeschleppt werden. Die 25-jährige Fahrerin zog sich den Informationen zufolge leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Dörverden wurde wegen ausgelaufener Betriebsstoffe alarmiert. Bei der Verkehrsunfallaufnahme erlangten die Beamten der Polizei Verden den Verdacht, dass der 44-Jährige unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest, stellten sie einen Atemalkoholwert von mehr als 1,3 Promille Alkohol in der Atemluft fest. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, der Führerschein einbehalten und Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.

