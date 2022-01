Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Drogentest nach Unfall positiv ++ 29-Jähriger verliert Kontrolle ++ Strafverfahren gegen Autofahrer ++

Landkreis Osterholz (ots)

Drogentest nach Unfall positiv

Osterholz-Scharmbeck. Donnerstagfrüh kam es gegen 8 Uhr auf der Straße Am Kleinbahnhof zu einem Auffahrunfall. Eine 21-jährige Autofahrerin hatte zu spät reagiert, als vor ihr ein 57-jähriger Audi-Fahrer abbremste. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden war letztlich gering. Beamte der Polizei Osterholz führten bei der 21-Jährigen allerdings einen Drogentest durch, der positiv verlief, woraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme bei der Fahranfängerin angeordnet wurde. Die junge Frau muss nun mit einem hohen Bußgeld, einem Punkt im Fahreignungsregister ("Flensburger Verkehrssünderdatei") sowie einem Fahrverbot rechnen.

29-Jähriger verliert Kontrolle

Grasberg. Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Rautendorfer Landstraße (L154). Ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die L154 in Richtung Lilienthal. Als er mit dem hochmotorisierten Pkw zum Überholen ansetzte, brach das Heck des Wagens aus, kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Baumstumpf und kam letztlich im Straßengraben zum Stehen. Während der Mann unverletzt blieb, entstand am Mercedes ein beträchtlicher Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Strafverfahren gegen Autofahrer

Osterholz-Scharmbeck/Heilshorn. Ein 37-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Heerstraße (L135) verletzt. Ein 72-jähriger VW-Fahrer bog von der Straße Feldhorst auf die L135 ein, dabei missachtete er die Vorfahrt des herannahenden Zweiradfahrers. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt, er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert werden. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell