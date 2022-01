Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Seniorin zu Hause bestohlen

Landkreis Verden (ots)

Ottersberg/Fischerhude. Eine unbekannte Täterin hat am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr bei einer Seniorin geklingelt, die in einem Einfamilienhaus an der Molkereistraße wohnt. Unter einem Vorwand verwickelte die Unbekannte die 91-Jährige in ein Gespräch, das innerhalb des Hauses fortgesetzt wurde. Als das Gespräch nach etwa einer halben Stunde beendet und die Fremde wieder fort war, wurde der Diebstahl von Bargeld festgestellt und bei der Polizei angezeigt. Nun sucht die Polizei nach der Trickdiebin, bei der es sich um eine etwa 35 bis 40 Jahre alte und höchstens 170 cm große sowie sehr korpulente Frau handeln soll. Sie wirkte gepflegt, trug einen hellen Wollmantel, hatte schwarze Haare und sprach Hochdeutsch. Hinweise nimmt die Polizeistation Ottersberg unter Telefon 04205/315810 entgegen.

Die Beamten warnen zudem vor derartigen Trickdiebinnen und Trickdieben, die insbesondere bei häufig alleinlebenden Senioren versuchen, mit verschiedenen Maschen ins Haus zu gelangen, um dort unbemerkt ihre Taten zu begehen. Daher raten die Beamten dringend dazu, Sperrbügel an den Eingangstüren installieren zu lassen und diese auch zu nutzen, damit keine Fremden ins Haus gelangen können. Wird dennoch eine Person aufdringlich, ist die Tür einfach zu schließen. Jüngere Menschen werden zudem gebeten, mit ihren älteren Angehörigen und Nachbarn über diese Kriminalitätsformen zu sprechen. Weitere Infos gibt es unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell