Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ E-Scooter entwendet ++Radfahrerin verletzt ++

Landkreis Verden (ots)

E-Scooter entwendet

Achim. Unbekannte entwendeten am Dienstag einen E-Scooter, der kurz nach 14 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz abgestellt worden war. Die Langfinger hatten leichtes Spiel, da der Scooter lediglich abgeschlossen, nicht aber angeschlossen war. Dabei wurde das Gefährt nur wenige Minuten aus den Augen gelassen. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Radfahrerin verletzt

Oyten. Eine 53-jährige Radfahrerin wurde am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Dorfstraße von einer Autofahrerin angefahren und verletzt. Die 31-jährige Seat-Fahrerin bog vom Kirchweg nach rechts in die Dorfstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt der herannahenden Zweiradfahrerin, die einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte und stürzte. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt, die Autofahrerin muss sich daher in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell