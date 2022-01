Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 30.01.22

Sturmtief "Nadia" sorgt für zahlreiche Einsätze

Landkreis Verden - Seit dem gestrigen Samstagabend sorgt Sturmtief "Nadia" im Landkreis Verden für etliche Einsätze. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte bis zum jetzigen Zeitpunkt etwa 30 Mal sturmbedingt ausrücken. Glücklicherweise kam es bislang bei keinen Ereignissen zu Personenschäden. Vorwiegend musste die Feuerwehr umgestürzte Bäume von Fahrbahnen beseitigen. In vielen Fällen sorgten umsichtige Verkehrsteilnehmer für eine erste Absicherung von Gefahrenstellen. Für die Zeit der Räumungsarbeiten mussten teilweise Straßen kurzzeitig voll gesperrt werden. Zu größeren Beeinträchtigungen kam es jedoch nicht.

Zwischen Kükenmoor und Neddenaverbergen fiel ein Baum auf die Fahrbahn und touchierte hierbei den Pkw einer entlangfahrenden Autofahrerin. Auch sie blieb glücklicherweise unverletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden.

"Nadia" sorgte allerdings auch dafür, dass in mehreren Gemeinden Absicherungen von Baustellen vollkommen neu geordnet wurden. An der Verdener Nordbrücke kippte ein Bauzaun in einer Länge von etwa 200 Metern auf die angrenzende Fahrbahn. Er wurde durch Polizeikräfte zunächst auf den Radweg gezogen und später im Seitenraum gesichert. Auch in Langwedel und Kirchlinteln kippten Bauzäune um und blockierten Fahrbahnen.

Ein Trampolin machte sich in Oyten selbstständig und schaffte es von einem Grundstück bis auf die Straße. Es konnte zunächst durch eine Passantin gesichert und Beiseite geschafft werden.

In Thedinghausen riss ein umgestürzter Baum im Streekweg eine Telefonoberleitung ab. Die zuständigen Stellen kümmerten sich vor Ort um die Wiederherstellung.

Offensichtlich durch starke Windböen schaukelte der leere Anhänger eines Verkehrsteilnehmers auf der Nienburger Straße in Verden derart auf, dass er von der Anhängerkupplung abriss und neben die Fahrbahn schleuderte. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt.

Im Bereich Quelkhorn drohte am Samstag eine Baumkrone auf ein Wohnhaus zu stürzen. Die örtlich zuständige Feuerwehr konnte auch hier schnell eingreifen und größere Beschädigungen am Wohnhaus verhindern.

Derzeit werden noch vereinzelt umgestürzte Bäume und weitere sturmbedingte Hindernisse auf Fahrbahnen gemeldet. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dazu, nicht notwendige Autofahrten zu vermeiden und den sonntäglichen Spaziergang vom Wald auf die baum- und trampolinfreie Wiese zu verlegen.

Landkreis Osterholz - Auch im Landkreis Osterholz sorgt Sturmtief "Nadia" für zahlreiche Einsätze. Die Feuerwehren räumten seit Samstagabend diverse Straßen von Bäumen und weiteren Hindernissen. Kleinere Hindernisse konnten durch Polizeikräfte beseitigt werden. Insgesamt erforderte "Nadia" bislang bei etwa 30 Einsätzen das Ausrücken der Feuerwehr und/oder der Polizei.

Teilweise hielten auch größere Bäume dem Sturm nicht stand und kippten auf die Fahrbahnen. Zur Räumung mussten Straßen gesperrt werden. Zu nennenswerten Behinderungen des Verkehrs kam es jedoch nicht.

Auf der Hauptstraße in Schwanewede, OT Löhnhorst, prallte ein Verkehrsteilnehmer in den frühen Morgenstunden des 30.01.22 frontal mit seinem Pkw gegen einen zuvor umgestürzten Baum. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Auch im Landkreis Osterholz werden derzeit noch weitere Hindernisse auf Fahrbahnen und andere sturmbedingte Hindernisse gemeldet. Nicht notwendige Autofahrten sollten vermieden werden.

Weitere Meldungen

Landkreis Verden

Thedinghausen - Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Achim stoppte am Samstagmittag einen 42jährigen Fahrzeugführer. Der Mann aus Thedinghausen war gegen 13 Uhr mit seinem Opel Astra auf der Bremer Straße unterwegs, als er den Beamten auffiel. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der vorgezeigte, bulgarische Führerschein bereits seit dem Jahr 2018 keine Gültigkeit mehr besitzt. Die Fahrt war für ihn beendet und der Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis.

Achim - In der Friedrichstraße fiel Beamten der Polizei Achim am Nachmittag des 29.01.2022 ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32jährige Fahrer und Eigentümer des Elektrorollers keine Versicherung für das Fahrzeug abgeschlossen hatte. Den Roller musste der Mann anschließend schieben; es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Osterholz

Schwanewede - Am Samstagabend befuhr ein 28jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Polo die Eggestedter Straße in Richtung Hohenbuchen und kam aus bisher noch unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Straßenbaum und erleidet schwere Verletzungen. An dem PKW entsteht Totalschaden. Der Fahrzeugführer wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus nach Bremen gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 4000EUR.

Worpswede - Am späten Samstagabend befuhr ein 33jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Polo die Neu Sankt Jürgener Straße in Richtung Hüttenbusch. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Leitpfosten und blieb schließlich auf einem dortigen Acker stehen. Ein erster Versuch sich mit dem PKW von der Unfallstelle zu entfernen misslang aufgrund des weichen Untergrundes. Während der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten festgestellt, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst. Den Fahrzeugführer erwarten nun diverse Verfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr. Im Zuge der Ermittlungen wurde der Führerschein beschlagnahmt.

