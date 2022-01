Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung am Samstag, den 29.01.2022

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Unfall nach Trunkenheitsfahrt

Dörverden. Am späten Freitagabend wurde der Polizei ein VW Polo gemeldet, welcher auf der B215 von Nienburg in Richtung Verden fuhr und offensichtlich von einer alkoholisierten Person gefahren wurde. Im Bereich Dörverden wurde der mittlerweile verunfallte Polo dann durch die Beamten festgestellt. Vor Ort konnte die 29jährige Fahrerin angetroffen werden, welche einräumte etwas Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,74 Promille. Im Anschluss folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Der Unfallschaden wird auf etwa 2000EUR geschätzt.

Unfall mit Leichtverletzten

Dörverden. Am Samstagvormittag ereignete sich in Dörverden ein Unfall an der Kreuzung Bahnhofsstraße/Diensthoper Straße. Der 48jährige Fahrer eines VW Touran wollte von der Diensthoper Straße in Richtung Bahnhof einbiegen und übersah den von dort kommenden 33jährigen Fahrer eines Mercedes. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrer leicht. Sowohl der Mercedes, als auch der VW sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 20.000EUR.

Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Uphusen. Am frühen Freitagmorgen konnten Beamte des Polizeikommissariats Achim den Fahrer eines Lkw-Gespannes anhalten und kontrollieren. Im Rahmen der Verkehrskontrolle fiel ihnen starker Alkoholgeruch bei dem 51-jährigen Lkw-Fahrer auf. Dieser war so stark alkoholisiert, dass er nicht mehr in der Lage war, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde zunächst sichergestellt.

Leichtverletzter Pedelec-Fahrer in Ottersberg Quelkhorn. Am Freitagmorgen wurde ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer von einer 30-jährigen Audifahrerin angefahren. Die Audifahrerin übersah den Pedelec-Fahrer beim Abbiegen auf die Quelkhorner Landstraße. Der Pedelec-Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Flüchtiger Fahrzeugführer nach Parkplatzrempler Oyten. Auf dem Supermarktparkplatz im Wehlacker in Oyten ereignete sich Freitagvormittag, zwischen 10:45 und 11:00 Uhr, ein Verkehrsunfall bei dem ein dort geparkter VW California beschädigt wurde. An diesem entstand ein Sachschaden von 500,- EUR. Der oder die Unfallverursacher/in flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizeistation Oyten bittet mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles sich unter 04207/911060 zu melden.

Landkreis Osterholz

Einschleichdiebstahl aus Wohnung

Sandhausen. Am Nachmittag des 28.01.2022 zwischen 16:20 Uhr und 16:45 Uhr kommt es in Osterholz-Scharmbeck zu einem Einschleichdiebstahl, bei dem eine unbekannte weibliche Täterin im Hausflur durch die Bewohnerin angetroffen wird. Unter dem Vorwand, dass sie jemanden suchen würde, verlässt die Täterin den Flur des Einfamilienhauses. Vermutlich verlässt sie den Tatort anschließend mit einem weiteren männlichen Mittäter in einem schwarzen VW Touareg. Die Bewohnerin bemerkt später das Fehlen von Bargeld.

Hinweise werden von der Polizei Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791 3070 entgegengenommen.

Fahrraddiebstahl

Schwanewede. In Schwanewede kam es am Donnerstag, dem 27.01.2022, zwischen 07:00 Uhr und 07:25 Uhr, zu einem Diebstahl eines schwarzen E-Bikes im Wert von 2000 EUR. Das E-Bike der Marke TRIUMPH war mit zwei Schlössern gesichert am dortigen ALDI abgestellt worden. Bislang gibt es keine Hinweise auf den Täter.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwanewede unter der Telefonnummer 04209 918650.

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagmittag zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Toyota auf dem Parkplatz des Famila in Osterholz-Scharmbeck auf unbekannte Weise. Anschließend entfernte der Unfallverursacher sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden an dem Toyota beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Bislang sind keine Täterhinweise vorhanden.

Hinweise werden von der Polizei Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791 3070 entgegengenommen.

Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Ritterhude. Am Freitagmittag kam es in Ritterhude auf der B 74 auf Höhe der Ulmenstraße zu einem Auffahrunfall zwischen einem Renault Twingo und einem Mercedes. Die Fahrzeugführerin des Mercedes bremste hierbei ihren Pkw verkehrsbedingt ab, was der bislang unbekannte Fahrzeugführer des Twingo vermutlich zu spät bemerkte und infolge auf den Mercedes auffuhr. Anschließend entfernte sich der Twingo mit eingeschaltetem Warnblinklicht und Unfallschaden an der Fahrzeugfront von der Unfallstelle in Richtung Osterholz-Scharmbeck. Die Fahrzeugführerin des Mercedes wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Wer Hinweise auf den Twingo geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791 3070 in Verbindung zu setzten.

