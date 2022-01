Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Raub auf Straße

Schapen (ots)

In der Silvesternacht kam es auf dem Fahrradweg der Hopstener Straße in Schapen zu einem Straßenraub zum Nachteil eines 16-jährigen Jugendlichen. Der Jugendliche war gegen 02:50 Uhr zu Fuß auf dem Weg in Richtung Hopsten, als er von drei Personen, die sich offenbar zuvor in einem vorbeifahrenden Pkw befunden hatten, unter Anwendung von Gewalt aufgefordert wurde, sein Bargeld herauszugeben. Anschließend flüchteten die Täter vermutlich mit einem blauen Kleinwagen mit "ST"-Kennzeichen. Die Täter konnten einen höheren zweistelligen Betrag erbeuten. Sachdienliche Angaben nimmt die Polizei in Spelle unter 05977/929210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell