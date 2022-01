Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Raub auf Tankstelle

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagabend kam es um 21:50 Uhr zu einem Raub an einer Tankstelle an der Veldhauser Straße. Zwei bislang unbekannte Täter im Alter zwischen 20 - 30 Jahren betraten mit aufgesetzter Kapuze und einer Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske) den Verkaufsraum der Tankstelle. Sie drohten der 61-jährigen Verkäuferin Gewalt an, sollte diese sich weigern die Kasse zu öffnen. Die Täter entwendeten im weiteren Verlauf Bargeld und Zigaretten aus der Auslage in jeweils bislang unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die 61-Jährige blieb unverletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 in Verbindung zu setzen.

