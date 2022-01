Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Vorläufige Festnahme nach Durchsuchung

Nordhorn (ots)

Am vergangenen Samstag wurde die Nordhorner Polizei von zwei aufmerksamen Anwohnerinnen auf eine Tasche mit einer größeren Menge Marihuana im Keller eines Mehrparteienhauses in der Nordhorner Innenstadt hingewiesen. Die Tasche konnte einem 21-jährigen Bewohner des Hauses zugeordnet werden. In der Tasche befanden sich etwa 150 Gramm Marihuana. Der Gesetzgeber spricht hier von einer nicht geringen Menge. Bei der anschließenden angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Konsum- und Handelsutensilien aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der 21-jährige Nordhorner wurde vorläufig festgenommen, befindet sich aber wieder auf freiem Fuße. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

