POL-EL: Lingen - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Lingen (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Bundesstraße 70 in Fahrtrichtung Meppen zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer überholte bei unklarer Verkehrslage gegen 16.15 Uhr im Kurvenbereich einen LKW. Ein entgegenkommender VW Golf musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Golf-Fahrer stieß im Anschluss gegen eine Leitplanke, sodass Sachschaden entstand. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

