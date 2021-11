Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegenstände aus Wohnmobil gestohlen

Heinsberg (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen 17 Uhr am Donnerstag (11. November) und 14 Uhr am Freitag (12. November) in ein Wohnmobil eingedrungen. Dieses war an der Dresdener Straße abgestellt. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter diverse Gegenstände wie Bettwäsche, Spiele und eine Taschenlampe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell