Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Streitigkeiten unter dem Tannenbaum"

Wolfstein (ots)

Streit eines jungen Paares endet mit Bissverletzung. Am 1.Weihnachtsfeiertag musste die Streife schlichtend eingreifen, da ein junger Mann und seine Lebensgefährtin in eine "handfeste" Auseinandersetzung gerieten. Beide wurden hierbei leicht verletzt. Die Frau wurde von einer Tür am Kopf getroffen und erlitt dadurch eine kleinere Verletzung. Die junge Dame warf ihrem Freund einen Teller an den Kopf und biss ihm in den Arm. Beide erhalten nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Um weiterem Streit aus dem Wege zu gehen verließ der Mann für einige Tage die Wohnung. |pilek

