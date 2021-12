Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall verursacht und zu Fuß geflüchtet

Kusel (ots)

Am späten Sonntagabend kam es auf der L 360 zwischen Bledesbach und Kusel zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer anschließend zu Fuß von der Unfallstelle flüchtete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam das Fahrzeug, ein Mercedes-Benz, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, touchierte einen Leitpfosten und prallte anschließend mit dem Heck in eine angrenzende Böschung. Im Nachgang konnte ein Tatverdächtiger als Unfallverursacher ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt. Wer weitere Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter der Tel. 06381 919-0 oder per Mail (pikusel@polizei.rlp.de) zu melden. |pikus

