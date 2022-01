Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbrüche in Ferienhäuser

Haren (ots)

In der Zeit vom 05.01.22 bis zum 12.01.22 kam es im Ferienzentrum Schloss Dankern an einem Ferienhaus im Kaninchenweg zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter öffneten die Eingangstür zu dem Ferienhaus gewaltsam. Die Täter entwendeten unter anderem einen Fernseher und Weinflaschen. Zu einem weiteren versuchten Einbruch kam es in der Zeit vom 09.01.22 bis 12.01.22 an einem Ferienhaus im Kaninchenweg. Bislang unbekannte Täter versuchten vergeblich mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Eingangstür des Ferienhauses aufzubrechen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Ob ein Tatzusammenhang der beiden Taten besteht wird derzeit geprüft. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen.

