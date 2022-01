Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eigentümer gesucht

Lingen (ots)

Am 31. Dezember stellte die Polizei Lingen ein weißes Herrenrad der Marke "Velo de Ville" (s. Foto) an der Hohenfeldstraße sicher. Der Eigentümer des Trekkingrades wird nun gesucht. Er wird gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell