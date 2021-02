Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher dringen nachts durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung ein - die Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (21.) wurde in eine Wohnung in Herne eingebrochen, während der Bewohner schlief. Ein auf kippe stehendes Fenster der Wohnung an der Holsterhauser Straße in der Nähe der Straße Aschebrock diente zum Einstieg. Ein Hund vertrieb die Einbrecher.

Gegen 4.15 Uhr wurde ein Mann (22) durch das Bellen seines Hundes geweckt. Als er nachschaute, stellte er fest, dass ein Fenster, das er vor dem zu schlafen gehen auf Kipp gestellt hatte, offen stand. Durch dieses Fenster gelangten unbekannte Einbrecher ins Innere und durchsuchten mindestens ein Zimmer. Erst das Anschlagen des Hundes beendete den Spuk. Blickkontakt zwischen Täter und Opfer gab es zu keiner Zeit, sodass eine Beschreibung nicht vorliegt.

Die Polizei fragt nun, wer zur relevanten Zeit verdächtige Feststellungen gemacht hat? Ferner warnt sie davor: "Gekippte Fenster sind offene Fenster, die den Einstieg von unerwünschten Gästen wesentlich vereinfachen. Seien Sie entsprechend vorsichtig!"

Hinweise nehmen das Kriminalkommissariat Herne unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder die Kriminalwache rund um die Uhr unter 0234 909-4441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell