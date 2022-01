Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Pferd verendet nach Zusammenstoß mit Auto

Meppen (ots)

Am Mittwochabend um 19:50 Uhr kam es auf der Apeldorner Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pferd. Eine 30-jährige Fahrerin eines Fiat 500 befuhr die Straße in Richtung Apeldorn, als plötzlich ein Pferd die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Pferd an der Unfallstelle verendete. Die 30-Jährige blieb unverletzt, wurde aber dennoch durch eine Rettungswagenbesatzung an der Unfallstelle versorgt. Am Auto entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 7500 Euro. Die Halterin des Pferdes muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.

