Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher dringen in Praxis ein und stehlen Bargeld

Mönchengladbach (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 21. Mai, 18.30 Uhr, und Samstag, 22. Mai, 18.30 Uhr, sind unbekannte Täter in Gladbach am Adenauerplatz in die Räumlichkeiten einer Praxis eingebrochen und haben daraus Bargeld entwendet.

Mithilfe eines Werkzeuges hebelten sie die Tür des Mehrparteienhauses auf und verschafften sich vom Hausflur Zugang zur Praxis. Aus einem Büroraum entwendeten sie Bargeld.

Die Polizei bittet um, Hinweise von Zeugen, die sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegennimmt. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell