Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbruch am Sonnenhausplatz

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstag, 22. Mai, 18 Uhr, und Sonntag, 23. Mai, 11.45 Uhr in Gladbach in ein Geschäft am Sonnenhausplatz eingebrochen und haben Bargeld entwendet.

Die Täter gelangten in das Objekt, indem sie die Eingangstür mit einem Hebelwerkzeug aufbrachen. Drinnen stahlen sie Bargeld.

Die Polizei erbittet Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 02161-290. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell