POL-MG: Einbruch in Dachgeschosswohnung - Zeugen gesucht!

Mönchengladbach (ots)

In Abwesenheit der Bewohnerin brachen bislang unbekannte Täter in die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Dülkener Straße ein. Die Täter entfernten vermutlich den Schließzylinder aus dem Türschloss, um sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Augenscheinlich durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Ob und was gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend bekannt. Ein Tatzeitraum lässt sich nach Zeugenaussagen nicht eingrenzen. Gemeldet wurde der Einbruch am Mittwoch, 21. Mai, gegen 9.17 Uhr.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

