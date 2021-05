Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pro-Palästina-Kundgebung verlief friedlich und störungsfrei

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 22.05.2021, in der Zeit zwischen 16.00 - 18.00 Uhr, hat in Mönchengladbach-Rheydt auf dem Marktplatz eine Versammlung unter dem Titel "Solidarität für Palästina" stattgefunden. Die ordnungsgemäß angemeldete Versammlung verlief friedlich und störungsfrei. In der Spitze nahmen ca. 80 Personen an der Versammlung teil. Die Vorgaben zum Corona-Schutz wurden eingehalten. Die Polizei Mönchengladbach war mit eigenen Kräften und Fremdkräften der Bereitschaftspolizei im Einsatz.(wr)

