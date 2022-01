Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Pkw

Papenburg (ots)

Am Mittwoch kam es in der Zeit von 10 Uhr bis 11:20 Uhr auf dem Parkplatz des Volkspark Bokel an der Friederikenstraße zu einem Pkw-Einbruch. Bislang unbekannte Täter warfen die Beifahrerscheibe eines Renault Megane ein, um eine Geldbörse aus dem Fahrzeug zu entwenden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bislang nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell