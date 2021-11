Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 13.11.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Fahren mit nicht zugelassenem Fahrzeug

In Diepholz, Lüderstraße, wurde am Freitag, 12.11.2021, gegen 16.30 Uhr, ein 39-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem PKW angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, daß der Mann seit mehr als 3 Jahren seinen ständigen Wohnsitz in Deutschland hat und sein Fahrzeug mit ausländischer Zulassung nicht umgemeldet hatte. Somit verstieß er auf Grund dessen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und die Abgabenordnung, weswegen ein Strafverfahren eingeleitet wurde und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Fahren unter Alkohol Von einem aufmerksamen Zeugen wurde der Polizei mitgeteilt, daß er einen fahrenden PKW beobachtet habe, dessen Fahrer offensichtlich alkoholisiert ist. Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann an seiner Wohnanschrift antreffen. Hier konnte festgestellt, daß er nicht unerheblich unter dem Einfluß von Alkohol stand. Scheinbar schien dem Mann die nun von der Polizei getroffenen Maßnahmen nicht zu gefallen und er leistete während der Durchführung der Maßnahmen Widerstand.

PK Sulingen + PK Syke

--- Fehlanzeige ---

PK Weyhe

1. Ladendiebstahl mit ungewöhnlich hohen Schaden Am Freitag, gg. 16:25 h, fiel einem Mitarbeiter eines Einrichtungshauses in Stuhr/Brinkum-Nord der prall gefüllte Rucksack eines Mannes auf, der den Markt durch den Eingang verließ. Anschließend ging der Mann erneut in den Markt und traf sich hier mit seinem Mittäter. Auf dem Parkplatz wurden beide Täter durch die Mitarbeiter angesprochen. Einer der Täter flüchtete zu Fuß, wurde aber kurze Zeit später in der Nähe angetroffen. Bei der Überprüfung durch die Polizei wurde auch der Pkw der beiden Männer aus Polen festgestellt. Im Pkw fanden sich Waren aus dem Einrichtungshaus für fast 8.000,-EUR, für die die Männer keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten. Die beiden Täter wurden zur Dienststelle verbracht. Die Beute wurde beschlagnahmt und füllt nun mehrere Müllsäcke. Die Männer wurden nach den ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen.

2. Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Am Freitag, zwischen 15:00 und 18:00 h, wurde versucht in ein Einfamilienhaus in Stuhr-Brinkum, in der Johanna-Spyri-Str., einzubrechen. Dort wurde die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt. Aus unbekannten Gründen wurde von der weiteren Ausführung abgesehen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum in dem dicht bebauten Gebiet etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, mögen bitte bei der Polizei anrufen.

3. Zwei Verkehrsunfälle, jeweils mit verletzten Zweiradfahrern Der erste Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, gg. 12:00 h, in Stuhr-Brinkum/Nord, in der Carl-Zeiss-Straße. Dort wollte ein 60-jähriger Bremer mit seinem Pkw Audi aus der Werner-von-Siemens-Straße in die Carl-Zeiss-Straße einbiegen. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt einer 19-jährigen Radfahrerin, ebenfalls aus Bremen. Die junge Frau wurde von dem Pkw erfaßt, stürzte und verletzte sich dabei. Der Unfallverursacher fuhr dann mit der 19-jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, gg. 01:30 h, in Weyhe-Dreye, auf der Südumgehung Dreye. Ein 17-jähriger Weyher fuhr mit seinem E-Scooter an der Kirchweyher Str. und wollte diese zur Südumgehung hin überqueren. In Folge von Alkoholeinfluß stürzte er und verletzte sich leicht. Ein Zeuge, der die Südumgehung mit seinem Lkw befuhr, bemerkte den Gestürzten noch rechtzeitig und informierte die Polizei. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,4 prom. bei dem 17-Jährigen, der zur weiteren Behandlung in eine Klinik nach Bremen kam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

