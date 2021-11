Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Adresskorrektur zu +++ Sexueller Übergriff zum Nachteil eines 7-Jährigen +++ Polizei bittet um Zeugenhinweise +++

Oldenburg (ots)

Die Tat ereignete sich in der Wardenburgstraße in Oldenburg und der Täter fuhr anschließend mit einem Fahrrad auf der Straße Melkbrink in Richtung Alexanderstraße.

