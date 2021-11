Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Raub ++

Oldenburg (ots)

++Einbruch in Einfamilienhaus++

In der Zeit vom 05.11.2021, 18:30 Uhr, bis 06.11.2021, 08:40 Uhr, suchten unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Straße Achterdiek, 26131 Oldenburg auf. Während der Abwesenheit der Bewohner wurde ein Fenster eingeschlagen und die Wohnräume durchsucht. Zum aktuellen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum möglichen Diebesgut gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter Bezug auf diese Pressemeldung unter 0441/790-4115 an die Polizei Oldenburg zu wenden.(1337394)

++ Raub ++

Am Samstag, dem 06.11.2021, wird der Polizei um 02:15 Uhr gemeldet, dass es in der Straße Nedderend Ecke Rauehorst zu einem Raubüberfall zum Nachteil eines 53-jährigen Mannes aus Oldenburg gekommen sei. In Tatortnähe können zwei Beschuldigte (ein 35jähriger sowie ein 40jähriger Mann aus Oldenburg) angetroffen und das Diebesgut aufgefunden werden. Beide Personen werden anschließend der Polizeidienststelle zugeführt. Die Ermittlungen zu der Tat dauern noch an.

