Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Sexueller Übergriff zum Nachteil eines 7-Jährigen +++ Polizei bittet um Zeugenhinweise +++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, dem 06.11.2021, gegen 17:30 Uhr, wurden zwei 7-jährige Jungen in der Wardenburger Straße in Oldenburg von einem Mann angesprochen und um Hilfe gebeten. Die Kinder folgten dem Mann in die Zufahrt eines Grundstückes. Dort wurde er gegenüber dem einen Jungen sexuell übergriffig.

Im weiteren Verlauf ließ der Täter von dem Jungen ab und entfernte sich mit einem Fahrrad. Die Kinder informierten anschließend die Eltern des einen Jungen, welche wiederum die Polizei kontaktierten. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich führte nicht zum Antreffen eines Verdächtigen.

Der Täter wird als etwa 40 Jahre alt, von schlanker Statur, mit kurzen hellblonden Haaren beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine helle Jacke und eine graue Hose mit auffälligen lilafarbenen Pailletten. Er soll akzentfreies Hochdeutsch gesprochen haben.

Nach der Tat ist der Mann mit einem schwarzen Fahrrad in Richtung Alexanderstraße gefahren. Auf dem Fahrrad war hinten auf dem Gepäckträger ein Korb befestigt, in dem eine schwarze Sporttasche lag.

Das Opfer erlitt keine körperlichen Verletzungen durch den Übergriff. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden umgehend aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise zur Identifizierung des Mannes oder zur Tat geben können, sich telefonisch unter der Nummer 0441-7904115 zu melden. Der Einsatz- und Streifendienst ist über den Vorfall informiert und entsprechend sensibilisiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell