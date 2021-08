Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kraftstoff aus mehreren Pkw gestohlen, Mehrere Firmeneinbrüche

Reutlingen (ots)

Kirchheim / Teck (ES): Geparkte Pkw angegangen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat sich im Laufe der vergangenen Tage an drei in einem Parkhaus in der Stuttgarter Straße abgestellten Pkw zu schaffen gemacht. Zwischen Samstag, zehn Uhr, und Dienstag, neun Uhr, bohrte der Täter mehrere Löcher in die Tanks der auf Ebene 2 stehenden Fahrzeuge der Marken VW und Renault. Anschließend fing er den auslaufenden Kraftstoff auf und entkam unerkannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07021/501-0. (rn)

Dettingen unter Teck (ES): Einbrecher unterwegs

In vier Firmengebäude im Dettinger Industriegebiet ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Über gewaltsam geöffnete Fenster beziehungsweise Türen gelangten die Einbrecher in jeweils eine Firma in der Robert-Bosch-/und Kirchheimer Straße sowie zwei Gebäude in der Kelterstraße. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten die Räume und Schränke nach Wertsachen. In einem Fall wurde ein Tresor aufgeflext. Die Täter erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Durch die brachiale Vorgehensweise wurde ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro angerichtet. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Beamten des Polizeireviers Kirchheim die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

