Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto ausgebrannt; weiteres stark beschädigt; Ursache unbekannt

Heidelberg (ots)

Am späten Dienstagvormittag, kurz nach 11 Uhr, geriet ein Mercedes der C-Klasse, der in der Straße "Im Emmertsgrund", Höhe Anwesen Nr. 32 geparkt war, aus bislang unbekannten Gründen in Brand und brannte trotz des schnellen Eingreifens der Berufsfeuerwehr Heidelberg vollständig aus. Ein dahinter geparkter Ford Fiesta wurde ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Spurensicherung übernahm die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 20.000.- Euro. Verletzte sind nicht zu beklagen.

Die Ermittlungen dauern an.

