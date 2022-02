Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Rangelei in der Obernstraße gesucht ++ Einbrecher entkommen unerkannt ++ Verkehrsunfall in der Diensthoper Straße ++ Unter Alkohol am Steuer Verkehrsunfall verursacht ++

Landkreis Verden (ots)

Zeugen nach Rangelei in der Obernstraße gesucht

Achim. Zwischen einem 20-Jährigen und zwei bislang unbekannten Männern soll es am Montagmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Obernstraße vor der Marktpassage gekommen sein. Der 20-Jährige wurde ersten Informationen zufolge dabei leicht verletzt und von Rettungskräften zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Unbekannten flüchteten anschließend. Die Polizei Achim bittet mögliche Zeugen nun um Hinweise zum Geschehen und den Beteiligten. Zeugen erreichen die Beamt/-innen unter 04202/9960.

Einbrecher entkommen unerkannt

Verden. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend brachen unbekannte Täter in eine Eisenwarenhandlung in der Großen Straße ein und stahlen ersten Informationen zufolge aus einer Lagerhalle mehrere Geräte. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen verdächtiger Beobachtungen in der Nähe werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Verkehrsunfall an der Diensthoper Straße, Ecke Bahnhofstraße

Dörverden. Am Montagvormittag kam es an der Kreuzung der Diensthoper Straße mit der Bahnhofstraße zu einem Unfall mit rund 20.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge glücklicherweise niemand.

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei Dörverden soll ein 62-jähriger Fahrer eines Ford die Diensthoper Straße in Richtung Diensthop befahren haben. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße war die Ampelanlage nicht in Betrieb, sodass Verkehrszeichen den Verkehr regelten. Der 62-Jährige übersah dort scheinbar einen von links kommenden und bevorrechtigten 52-Jährigen in einem Mercedes. Beide Pkw waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten anschließend abgeschleppt werden.

Unter Alkohol am Steuer Verkehrsunfall verursacht

A27/Verden. Nach einem glimpflichen Verkehrsunfall stellten Beamte der Polizei Verden am Montagabend fest, dass einer der Beteiligten scheinbar mehr als 3 Promille Alkohol in der Atemluft hatte und zogen den Mann aus dem Verkehr.

Nach ersten Informationen waren die Beteiligten in Fahrtrichtung Bremen unterwegs, als ein 23-Jähriger in einem BMW kurz vor der Anschlussstelle Verden-Nord einen 47-Jährigen überholte. Der 47-Jährige scherte nach ersten Informationen unvermittelt aus, als der 23-Jährige sich auf gleicher Höhe befand, sodass es zu einer Kollision der Fahrzeuge kam. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Bei der folgenden Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Verden fest, dass der 47-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell