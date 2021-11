Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - BMW beschädigt

Lingen (ots)

Am Samstag zwischen 11.50 und 12.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf einem Parkplatz an der Meppener Straße in Lingen abgestellten schwarzen BMW. Am BMW entstand ein Sachschaden von mindesten 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich um Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zur unfallflüchtigen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Lingen unter der Telefonnummer 0591-870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell