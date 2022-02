Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Wohnmobil bleibt an Ort und Stelle ++ Drei Personen nach Verkehrsunfall gesucht ++

Landkreis Verden (ots)

Wohnmobil bleibt an Ort und Stelle - Zeugen gesucht

Langwedel. Bislang unbekannte Täter machten sich nach Zeugenangaben zwischen Dienstagabend und 00:30 Uhr am Mittwochmorgen an einem Wohnmobil in der Bürgermeister-Lange-Straße zu schaffen. Das Wohnmobil stand in der Auffahrt eines Privatgrundstückes, als die Unbekannten an das Fahrzeug herantraten. Unverrichteter Dinge flüchteten sie jedoch. Ein Sachschaden ist nach ersten Informationen nicht entstanden. Die Polizei Verden bittet mögliche Zeugen unter 04231/8060 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Umgebung.

Drei Personen nach Verkehrsunfall gesucht

Verden. Eine 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades verunfallte am Dienstagmorgen um kurz nach halb zehn in der Heinrichstraße. Nach ersten Informationen war sie in Fahrtrichtung Mühlenberg unterwegs, als hinter einer Linkskurve drei Personen auf der Fahrbahn gestanden haben sollen und ein Hund die Fahrbahn gekreuzt habe. Die 16-Jährige habe daraufhin gebremst, sei dabei gestürzt und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei Verden hat nachträglich Kenntnis von dem Unfall erhalten und sucht nun die drei Personen, zwei Frauen und einen Mann, die auf der Fahrbahn gestanden haben. Die Personen selbst oder mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell