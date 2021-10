Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Vom Radweg gefahren - Radfahrer leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag (7. Oktober) befuhr ein 19-jähriger Lippstädter mit seinem Fahrrad gegen 15.35 Uhr den Radweg an der Straße "Am Siek". Als er diesen wieder verlassen wollte und auf die Straße fuhr, bemerkte er einen von hinten herannahenden, vorfahrtberechtigten 40-jährigen Autofahrer aus Hövelhof zu spät. In Folge des Zusammenstoßes kam der Lippstädter zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

