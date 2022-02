POL-VER: Einbruch in Kindertagesstätte ++ Zeugen nach unerlaubter Müllablagerung gesucht ++ Unfall nach Reifenplatzer ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Einbruch in Kindertagesstätte

Riede. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Straße "Auf dem Felde" ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Diebe stahlen den ersten Erkenntnissen zufolge unter anderem eine Mikrowelle und flüchteten schließlich unerkannt. Mögliche Zeugen, die in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Zeugen nach unerlaubter Müllablagerung gesucht

Kirchlinteln/Hohenaverbergen. Bislang unbekannte Täter entsorgten zwischen Freitagabend und Montagmorgen Müll neben der Verdener Straße an einem Fuhrenweg. Die Polizei Kirchlinteln hat die Ermittlungen gegen die unbekannten Verursachenden aufgenommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unerlaubter Müllablagerung eingeleitet. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei in Verden gebeten.

Unfall nach Reifenplatzer

Ottersberg/A1. An einem Sattelzug eines 60-Jährigen platzte am Mittwochmorgen ein Reifen auf der A1 zwischen Oyten und Posthausen und in Fahrtrichtung Hamburg. Ein 62-jähriger Fahrer eines Mercedes und ein 62-Jähriger in einem weiteren Sattelzug konnten scheinbar nicht mehr ausweichen und überfuhren die Reifenteile. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Mercedes musste schließlich abgeschleppt werden. Die Autobahnabfahrt in dem Bereich musste für die Dauer des Reifenwechsels am Sattelzug des 60-Jährigen von der zuständigen "A1 Mobil" gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

