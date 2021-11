POL-OG: Haslach - Mofa entwendet, Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Offenburg

Am Freitag wurde ein zuvor entwendetes Mofa auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Markgrafenwiese" in Hornberg aufgefunden. Durch einen Zeugen wurde bekannt, dass das Zweirad bereits mehrere Tage unverschlossen auf dem Parkplatz stand. Das verschlossenes Fahrzeug wurde im Zeitraum vom dritten Oktober bis dritten November aus einer Tiefgarage in der Mühlenbacherstraße in Haslach gestohlen. Durch die noch unbekannte Täterschaft wurde es mit grüner Farbe besprüht sowie der Scheinwerfer beschädigt. Zeugen, die Personen mit dem Mofa beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

