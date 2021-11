Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Zunsweier - Polizei bitte um Hinweise nach Einbruch

Offenburg (ots)

Bei einem Einbruch in der Albert-Einstein-Straße sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag Computerbestandteile im Wert eines höheren sechsstelligen Betrags entwendet worden. Zwischen Samstagabend 22 Uhr und Sonntagmorgen 4:30 Uhr brachen mehrere bislang unbekannte Personen in eine Firma ein und flüchteten anschließend mit einem dunklen Transporter, möglicherweise mit einem Vito. Die Einbrecher dürften mit ihrem kriminellen Treiben über mehrere Stunden beschäftigt gewesen sein. Die Beamten der Kriminalpolizei haben zusammen mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-280 bei den Ermittlern.

/sch

